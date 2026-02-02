В Великобритании удвоилось число инцидентов с БПЛА около военных объектов

В Великобритании в 2025 году число инцидентов с беспилотниками вблизи военных объектов страны увеличилось в два раза. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие получат новые полномочия по противодействию беспилотникам, угрожающим объектам обороны. Им разрешат уничтожать беспилотники, представляющие угрозу для любого объекта министерства обороны, без необходимости привлечения полиции.

Изменения в законодательстве позволят военным уничтожать не только беспилотные летательные аппараты, но и наземные дроны, а также аппараты, которые могут эксплуатироваться на воде или под водой.

Это происходит на фоне новых подтвержденных данных, демонстрирующих растущую угрозу, которую представляют беспилотные летательные аппараты для объектов Министерства обороны по всей Великобритании.

"В 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами вблизи оборонных объектов, что больше 126, зарегистрированных в 2024 году", - говорится в заявлении.