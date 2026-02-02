Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Гяндже

В связи с произошедшим в Гяндже инцидентом, 2 февраля 2026 года около 17:00 двое мужчин были госпитализированы в отделение неотложной помощи больницы имени Аббаса Саххета, входящей в состав Гянджинской городской объединенной больницы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.

По информации Гянджинской городской объединенной больницы, пострадавшим с различными ожогами была оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время их лечение продолжается. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое, другого - как средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Гяндже во время ремонта канализационного трубопровода произошел взрыв.