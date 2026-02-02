https://news.day.az/sport/1813614.html Мужская сборная Азербайджана по боксу начала первые сборы года Мужская сборная Азербайджана по боксу приступила к первым в 2026 году учебно-тренировочным сборам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, команда под руководством главного тренера Равшана Ходжаева начала подготовку в Баку.
К сборам привлечены все призеры чемпионата Азербайджана, тренировки проходят в Бакинском боксерском центре, основной акцент сделан на общую физическую подготовку.
Отметим, что учебно-тренировочные сборы завершатся 20 февраля.
