Мужская сборная Азербайджана по боксу начала первые сборы года

Мужская сборная Азербайджана по боксу приступила к первым в 2026 году учебно-тренировочным сборам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, команда под руководством главного тренера Равшана Ходжаева начала подготовку в Баку.

К сборам привлечены все призеры чемпионата Азербайджана, тренировки проходят в Бакинском боксерском центре, основной акцент сделан на общую физическую подготовку.

Отметим, что учебно-тренировочные сборы завершатся 20 февраля.