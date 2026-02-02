Когда будут выплачены пенсии с учетом повышения?

Согласно закону "О трудовых пенсиях", принятому в 2017 году, каждый год в зависимости от процента роста средней годовой заработной платы наемных работников в экономике за предыдущий год, в следующем году пенсии индексируются, то есть увеличиваются на этот же процент.

Возникает вопрос - на сколько вырастут пенсии в этом году и когда будут выплачиваться с учетом повышения?

Как сообщает Day.Az, экономист-эксперт Халид Керимли в комментарии для Metbuat.az заявил, что ожидается повышение в пределах 9,2-9,3 процента:

"Окончательные показатели за прошлый год пока не опубликованы. Обычно эти данные представляются в начале года - в первые недели января - на основе информации на 31 декабря. Сейчас известен показатель за ноябрь, который составляет 9,3 процента. Он будет уточнен в первые десять дней февраля. После этого, в соответствии с требованиями закона, президент подпишет распоряжение, и пенсии будут повышены с 1 января".

Керимли также отметил, что недополученная надбавка за январь будет компенсирована в феврале: к февральской пенсии будет добавлена как новая сумма, так и разница, начисленная за январь.