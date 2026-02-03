https://news.day.az/society/1813705.html ДТП в Агсу, есть пострадавший Ночью в Агсу столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Kia. Как сообщает Day.Az со ссылкой АПА, в результате аварии С. Зохрабов, 2010 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в центральную районную больницу. По данному факту проводится расследование.
