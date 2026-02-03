ДТП в Агсу,

Ночью в Агсу столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Kia.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии С. Зохрабов, 2010 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.