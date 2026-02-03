https://news.day.az/world/1813685.html

В Испании мужчина забрался на самолет и устроил на нем танцы - ВИДЕО

В Испании мужчина забрался на самолет и устроил на нем танцы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Неизвестный мужчина проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта Манисес и забрался на крышу самолета Airbus A320 авиакомпании Vueling, готовившегося к рейсу в Нидерланды.