В Испании мужчина забрался на самолет и устроил на нем танцы

В Испании мужчина забрался на самолет и устроил на нем танцы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Неизвестный мужчина проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта Манисес и забрался на крышу самолета Airbus A320 авиакомпании Vueling, готовившегося к рейсу в Нидерланды. Все произошло прямо перед вылетом, из-за чего рейс был задержан.

Представляем вашему вниманию данное видео: