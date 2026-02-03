Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

Австралия ввела санкции против 20 иранских граждан, включив в список представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщается в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Австралии вводит дополнительные санкции против <...> 20 иранских граждан и 3 предприятий. В новый список вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции Ирана, причастные к угнетению иранского народа, жестокому подавлению внутренних протестов и угрозам жизни как внутри, так и за пределами Ирана", - сказала Вонг, отметив, что ранее австралийские власти признали КСИР государственным спонсором терроризма (27 ноября 2025 года).

Министр также сообщила, что всего Австралия ввела санкции в отношении более чем 300 иранских граждан и предприятий.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди них есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.