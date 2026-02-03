Microsoft представила обновленный «Пуск» для Windows 11

Microsoft начала поэтапное распространение переработанного меню "Пуск", вошедшего в состав январских обновлений операционной системы Windows 11. Обновление станет доступно на всех совместимых устройствах в течение ближайших недель, сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Развертывание нового интерфейса стартовало на прошлой неделе и будет происходить постепенно. Разработка обновленного меню заняла почти год: в ходе работы Microsoft отказалась от ряда радикальных концепций, остановившись на эволюционном обновлении. В результате внешний вид "Пуска" изменился незначительно, а ключевые корректировки носят косметический и структурный характер.

Отмечается, что при разработке обновленного "Пуска" учитывались отзывы пользователей из Feedback Hub. В Microsoft пришли к выводу, что меню должно быстрее откликаться, выглядеть менее перегруженным и восприниматься как более персональное пространство с понятной навигацией.

Строка поиска теперь закреплена в верхней части меню, что ускоряет доступ к приложениям и файлам. Ниже расположены закрепленные программы и блок рекомендаций, который включён по умолчанию. В Microsoft отмечают, что рекомендации представляют собой динамические персональные подсказки, однако пользователи могут отключить этот раздел при желании. При этом деактивация рекомендаций также отключает отображение недавно использованных элементов в "Проводнике".

Кроме того, компания перенесла приложения из раздела "Все" на главный экран меню и добавила возможность группировать программы по категориям. Опция уже успела получить неоднозначные отзывы. Также панель Phone Link стала необязательной и теперь отображается сбоку только при необходимости.