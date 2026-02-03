Дорогие iPhone стали покупать чаще

Интерес потребителей Apple стал смещаться в сторону более дорогих смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Специалисты фирмы проанализировали продажи телефонов американского бренда и выяснили, что самой популярной моделью в декабре 2025 года был iPhone 17 Pro Max. Он имеет долю 27 процентов. На втором месте расположился iPhone 17 Pro - 25 процентов, на третьем - iPhone 17, который имеет долю 22 процента. Таким образом, на самые дорогие модели пришлось 52 процента продаж.

Для сравнения: на Pro-версии смартфонов Apple в декабре 2024 года приходилось 39 процентов продаж. Тогда, по данным CIRP, самым продаваемым был iPhone 16 Pro Max - 23 процента, затем iPhone 16 Pro и iPhone 16 - 16 и 8 процентов соответственно.

Аналитики заметили, что суммарно на новые iPhone в конце 2025-го пришлось 80 процентов продаж от общего количества реализованных смартфонов Apple.