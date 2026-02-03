НАСА приготовилось запустить корабль Orion с экипажем к Луне

Погодные условия позволяют провести завершающие испытания сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) в понедельник, 2 февраля, в связи с чем первая попытка запуска миссии Artemis II может состояться уже через шесть суток - 8 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает НАСА.

В американском космическом агентстве отмечают, что в штате Флорида, где находится Космический центр имени Джона Кеннеди, наблюдаются непривычные для данного времени года погодные условия, что требует более внимательного отношения к системам ракеты SLS и космического корабля Orion.