Президент Ильхам Алиев превратил мир в регионе в реальность

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Южный Кавказ сегодня все чаще называют регионом возможностей. Здесь формируется новая логика взаимодействия, в которой сотрудничество и экономическая интеграция вытесняют язык противостояния. Этот сдвиг стал возможен благодаря лидерству, способному мыслить на десятилетия вперед и брать на себя ответственность не только за национальные интересы, но и за региональную стабильность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является воплощением именно такого лидерства.

Под его руководством Азербайджан не просто восстановил свою территориальную целостность, но и предложил Южному Кавказу новую модель развития - модель, в которой мир рассматривается как осознанный и стратегический выбор. Сегодня Азербайджан ставят в пример как государство, превратившее историческую справедливость в основу для созидательной повестки.

Именно поэтому присуждение Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" является закономерным итогом многолетней линии, в центре которой - мир как практический результат.

9 января делегация жюри Премии Заида прибыла в Баку, чтобы лично сообщить Президенту Ильхаму Алиеву о присуждении ему этой награды за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Торжественная церемония пройдет 4 февраля в Абу-Даби, куда Президент Азербайджана приглашен в качестве почетного гостя.

То, что сделал Президент Ильхам Алиев, стало уникальным примером стратегии, благодаря которой давний и сложный конфликт был переведен в прагматичную и реалистичную мирную повестку. Присуждение ему этой награды лишь подтверждает это достижение.

Решения, принимаемые в Баку, уже давно вышли за рамки национальной повестки. Азербайджан формируют новую реальность всего региона, где на смену конфронтации пришло экономическое взаимодействие, а война уступила место сотрудничеству.

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также антитеррористические мероприятия 2023 года стали поворотной точкой для всего Южного Кавказа. Речь шла не просто о восстановлении территориальной целостности - это был результат, полностью основанный на нормах международного права, который положил конец десятилетиям оккупации.

Впервые за долгие годы регион перестал быть заложником замороженного конфликта. Президент Ильхам Алиев сформировал новую геополитическую реальность, в которой Азербайджан лидер - как на поле боя, так и за столом переговоров. Эта стратегия строилась на трех ключевых составляющих успеха: сильной экономике, профессиональной армии и международном имидже. Вместе эти элементы создали прочную основу для устойчивого мира и стратегического лидерства страны.

История знает немало примеров, когда государство-победитель выбирало путь давления и изоляции проигравшей стороны. Азербайджан пошел другим путем. После завершения войны Баку сделал ставку на предложение мира и регионального развития. Это решение требует гораздо большей политической воли, чем продолжение конфронтации. Превратить военную Победу в устойчивый мир - задача сложная и редкая в глобальной практике.

Президент Ильхам Алиев выстроил модель лидерства, в основе которой лежат принципы гуманизма, справедливости и ответственности за будущее. Он наглядно показал: подлинное лидерство - это не только способность выиграть войну, но и умение поставить точку в конфликте и открыть дорогу развитию.

Баку предложил соседям совместную повестку роста, торговли и инфраструктурного сближения. Сегодня Азербайджан выступает катализатором крупнейших проектов широкого регионального масштаба. Средний коридор, Южный газовый коридор, энергетические и транспортные инициативы - все это не абстрактные концепции, а работающие механизмы, создающие взаимную выгоду.

Даже находясь в, прямо говоря, сложном геополитическом окружении, Баку последовательно ищет компромиссы и действует через конкретные шаги, а не обещания. В отличие от многих других стран, Азербайджан выстраивает равноправные и уважительные отношения со всеми своими партнерами - от Израиля и Турции до стран Востока и Запада. Благодаря этому страна воспринимается как надежный и предсказуемый партнер во всех регионах.

Для глобальных игроков выбор очевиден: Азербайджан - точка стабильности, предсказуемости и стратегического расчета. США, например, рассматривают Баку как ключевую опору своей региональной политики, и даже в контексте Центральной Азии. В то же время за последний год Китай сделал с Азербайджаном заметный прорыв в двусторонних отношениях, укрепив стратегическое сотрудничество между странами.

Присуждение "Премии Заида" Президенту Ильхаму Алиеву показывает, что на международной арене ценятся лидеры-созидатели - те, кто умеет не только завершать войны, но и выстраивать стабильный мир. Философия премии ориентирована на реальные результаты, и стратегия Президента Азербайджана становятся ярким примером ее сути.

Это подтверждение выбранного Азербайджаном пути. Пути, где сотрудничать выгоднее, чем воевать. Когда есть лидер, который способен воплотить это в жизнь и добиться результата - как Президент Ильхам Алиев - успех становится неизбежным.