В Иране заявили о готовности снизить уровень обогащения урана

Иран согласен на снижение уровня обогащения урана до 20%, если США пойдут на уступки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Mayadeen заявил советник верховного лидера Ирана адмирал Али Шамхани.

Он отметил, что уровень обогащения в 60% можно сократить до 20%, если это беспокоит Вашингтон. Но в таком случае американцы должны заплатить за это.

По словам Шамхани, ядерная программа Исламской республики носит мирный характер, и обогащение урана до 60% необходимо лишь для того, чтобы, во-первых, для противостояния заговору врагов против Ирана, а во вторую очередь - для подготовки к переговорам и диалогу.

Ранее мы сообщали, что президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе.