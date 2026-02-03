В Австралии проведут первое в мире испытание противораковой вакцины для детей

Австралийские ученые в ходе первого в мире клинического исследования протестируют противораковые вакцины, разработанные для лечения детей с устойчивыми к лечению опухолями головного мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Университете штата Квинсленд (UQ), где проводилось доклиническое изучение вакцины.

"В ближайшие месяцы клинические испытания препарата PaedNEO-VAX будут проводиться в 8 детских больницах в штатах Виктория, Западная Австралия, Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия", - указано в сообщении университета.

Планируется, что каждая вакцина будет создаваться персонально для пациента с использованием специальных генетических маркеров. К участию в четырехлетних клинических испытаниях допустят 70 пациентов с диагностированным раком мозга, ожидаемая продолжительность жизни которых не превышает 24 месяца.

"Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных форм рака головного мозга. Первый этап испытаний поможет нам определить безопасную и эффективную дозу, а на втором будет оцениваться степень эффективности терапии. Мы постараемся выяснить, замедляет ли она прогрессирование рака и повышает ли общую выживаемость и качество жизни пациентов и их семей", - сказал профессор Джордан Хансфорд, участвующий в исследовании.

В UQ рассказали, что новый препарат был создан на основе мРНК-вакцины против COVID-19. "После выявления уникальных онкомаркеров в опухоли каждого ребенка с помощью секвенирования генома и углубленного анализа данных мы выберем мишени для вакцины, специфичные для каждой опухоли. Затем будут изготовлены индивидуальные препараты", - уточнил научный руководитель исследования, профессор университета Брэндон Уэйнрайт.