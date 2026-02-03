https://news.day.az/society/1813701.html В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света Сегодня на некоторых участках поселка Бузовна Хазарского района Баку будет временно приостановлена подача электроэнергии. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг". Отмечается, что на территории Управления энергоснабжения и сбыта Хазарского района (RETSİ) будут проводиться ремонтные работы.
В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света
Сегодня на некоторых участках поселка Бузовна Хазарского района Баку будет временно приостановлена подача электроэнергии.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что на территории Управления энергоснабжения и сбыта Хазарского района (RETSİ) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Абшерон, Джафара Джаббарлы, Мамеда Намазова и Сидги Рухуллы.
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.
