В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света

Сегодня на некоторых участках поселка Бузовна Хазарского района Баку будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что на территории Управления энергоснабжения и сбыта Хазарского района (RETSİ) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Абшерон, Джафара Джаббарлы, Мамеда Намазова и Сидги Рухуллы.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.