Анкара и Астана расширяют взаимодействие в рамках Среднего коридора

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев договорились углублять сотрудничество по развитию Среднего коридора на 8-м заседании Совместной группы стратегического планирования (JSPG), которое состоялось 2 февраля в Анкаре, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления турецко-казахстанских отношений по широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, культуру и образование, энергетическую безопасность, региональную связанность, здравоохранение, экологию, борьбу с терроризмом, оборону и оборонную промышленность.

"Отмечая 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном и подчеркивая общую историю, язык и культуру как основу братского сотрудничества, министры иностранных дел подтвердили приверженность дальнейшему углублению многопланового взаимодействия в соответствии с расширенным стратегическим партнёрством двух стран.

Стороны выразили удовлетворение частотой визитов на высоком уровне, которые свидетельствуют о прочных двусторонних связях и взаимном доверии. Они подчеркнули, что такие контакты способствуют углублению сотрудничества в различных сферах, и подтвердили намерение сохранять эту динамику", - передает министерство.

Согласно информации, стороны обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия, включая упрощение и диверсификацию торговли и инвестиций, стимулирование трансфера технологий и совместных инвестиций в сельское хозяйство, расширение сотрудничества в экологической сфере, здравоохранении, науке и технологиях, особенно в кибербезопасности, искусственном интеллекте, цифровизации и космосе.

Подчеркивается, что также была подчеркнута важность сотрудничества в энергетике, в сфере торговли энергоресурсами и реализации совместных проектов, включая нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке создания стоимости, производство чистой энергии, передачу электроэнергии, а также совместные инициативы по разведке, разработке и переработке полезных ископаемых, в частности критически важных минералов и редкоземельных элементов.

"Признавая важность Транскаспийского Восточно-Западного Среднего коридора как устойчивого и надежного транспортно-энергетического маршрута, соединяющего страны Центральной Азии с зарубежными рынками через Турцию, министры подтвердили намерение углублять сотрудничество по развитию региональной связанности как в двустороннем формате, так и в рамках трехстороннего механизма министров иностранных дел и транспорта Турции, Казахстана и Азербайджана, а также на региональных и международных площадках, прежде всего в Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркивая, что Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии, министры отметили прогресс в реализации Плана действий 13-го заседания Совместной экономической комиссии, состоявшегося 25 апреля 2024 года в Анкаре.

Стороны договорились о координированных действиях по противодействию новым угрозам миру и безопасности, включая терроризм во всех его формах, транснациональную организованную преступность и другие вызовы", - сообщает МИД Турции.

Отмечается, что они также выразили признательность за тесное сотрудничество в оборонной сфере, военно-техническое взаимодействие и регулярные военные диалоговые встречи между соответствующими ведомствами, подтвердив важность модернизации оборонной промышленности Казахстана через совместные предприятия.

"Министры отметили, что контакты между народами являются одной из прочных основ двусторонних отношений. Примерами такого взаимодействия являются Международный казахско-турецкий университет имени Ахмета Ясави в Туркестане, Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в Астане и стипендиальная программа Türkiye Scholarships для казахстанских студентов.

Министры приветствовали прогресс в создании школ фонда "Маариф" в Астане и Алматы и договорились продолжать поддержку образовательных и культурных партнерств.

Стороны поощрили сотрудничество в сфере образования и науки, особенно между высшими и средними профессиональными учебными заведениями, включая обмен исследователями и специалистами.

В сотрудничестве с TIKA и KazAID стороны выступили за продвижение устойчивого развития в Центральной Азии и реализацию совместных проектов помощи третьим странам", - говорится в информации.

Подчеркивается, что министр иностранных дел Турции выразил благодарность братскому Казахстану за солидарность после разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года и за строительство школы в Нурдагы (Газиантеп) как символа братской поддержки.

"Стороны приветствовали тесное и конструктивное сотрудничество в сфере здравоохранения и выразили намерение углублять его за счёт институционального взаимодействия, наращивания потенциала и обмена опытом.

Министры высоко оценили деятельность Съезда лидеров мировых и традиционных религий по укреплению глобальной стабильности и толерантности.

Будучи государствами-основателями Организации тюркских государств, Турция и Казахстан подтвердили решимость расширять сотрудничество для укрепления ОТГ и других тюркских структур.

Стороны также подтвердили намерение активизировать совместные усилия по реализации "Видения тюркского мира - 2040".

Как государства-основатели Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA), стороны поддержали преобразование CICA в полноценную международную организацию при сохранении ее азиатской идентичности", - добавило министерство.

Подчеркивается, что стороны отметили важность углубления взаимодействия на международных площадках, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС и ОЭС, и договорились поддерживать кандидатуры друг друга в международных организациях.

"Министры обсудили текущие региональные и международные события, включая ситуацию в Афганистане, Газе, Украине и Сирии.

Они приветствовали запуск второго этапа Комплексного мирного плана по прекращению войны в Газе, подчеркнув, что создание Совета мира, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН №2803, придало новый импульс достижению постоянного прекращения огня, восстановлению Газы и продвижению решения о двух государствах.

Министры подчеркнули необходимость достижения переговорного, взаимоприемлемого и жизнеспособного урегулирования кипрского вопроса и признали стремления турок-киприотов реализовать свои равные права как неотъемлемой части тюркского мира", - передает МИД Турции.

Также отмечается, что заседание JSPG стало своевременной возможностью обсудить календарь и подготовку 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне под сопредседательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Касыма-Жомарта Токаева, которое пройдёт в Астане, а также организацию предстоящих саммитов глав государств ОТГ в Казахстане (Туркестан) и Турции в 2026 году.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.