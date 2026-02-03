В Казахстане подписан документ о строительстве второй АЭС
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о строительстве второй атомной электростанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на правительство РК, новый объект, получивший название "Вторая атомная электростанция", будет расположен в Жамбылском районе Алматинской области.
Документ уже опубликован в официальной правовой системе Казахстана. В постановлении отмечается, что строительство станции начнётся немедленно после подписания документа.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость этого решения. По его словам, запуск Балхашской АЭС и второй станции усилит энергетический потенциал страны и создаст новые компетенции в сфере ядерной энергетики.
