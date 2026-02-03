Стали известны подробности предстоящей встречи между Ираном и США

The Washington Post представил подробности предстоящей встречи между Ираном и США.

Как передает Day.Az, во встрече высокого уровня между официальными лицами двух стран также примут участие главы МИД Турции, Катара и Египта, Саудовской Аравии, Омана и Пакистана.

Осведомленные источники сказали газете, что зять Трампа Джаред Кушнер также будет присутствовать на переговорах.

Утверждается, что основное внимание на переговорах будет уделено иранской ядерной программе, после чего будут предприняты усилия по "поиску нестандартных способов решения неядерных вопросов, выдвинутых Вашингтоном".