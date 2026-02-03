МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

По информации Национальной гидрометеорологической службы, до 5 февраля на территории страны ожидается резкое ухудшение погодных условий: усиление ветра, в отдельных районах - интенсивные осадки, в том числе снег, а также значительное понижение температуры.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Отмечается, что при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями. Также, учитывая сложности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, из-за холодной погоды значительно возрастает использование газовых и электрических обогревателей, поэтому при их эксплуатации следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к опасности отравления угарным газом. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, нельзя перегружать электросеть и оставлять включенные обогреватели без присмотра.

Помимо этого, особенно в горных районах гражданам рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты в морозную и снежную погоду. В случае необходимости поездки следует заранее сообщить близким маршрут передвижения, обеспечить техническую исправность автомобиля и наличие достаточного запаса топлива. Также советуется избегать мест с риском схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.