Дорожная полиция обратилась к водителям

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий: прогнозируются сильный и временами порывистый ветер, а также осадки различной интенсивности. Такая погода существенно влияет на безопасность дорожного движения и создает дополнительные риски.

Как передает Day.Az, в связи с этим дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что в дождливую и ветреную погоду водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Фары и световые сигналы транспортных средств должны быть исправны, ближний свет и габаритные огни - постоянно включены. При сниженной видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, а дальний свет - не применять, чтобы не ослеплять встречные автомобили.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости следует переходить дорогу только в установленных местах и быть особенно внимательными, чтобы водители могли вовремя их заметить.

Особо подчеркивается, что ветреная погода создает серьезные трудности при управлении двухколёсным транспортом, в том числе мопедами, мотоциклами и скутерами. Под воздействием сильного ветра значительно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств, что представляет реальную опасность как для самих водителей, так и для других участников движения и пешеходов.

В текущих погодных условиях ответственное поведение каждого участника дорожного движения, взаимное внимание и понимание играют важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.