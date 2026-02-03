https://news.day.az/world/1813713.html Штормовая волна в США смыла дом - ВИДЕО Штормовая волна смыла дом в штате Северная Каролина на юго-востоке США. Последствия непогоды сняли на видео, которое опубликовал телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На кадрах видно, как дом на сваях, который стоял на побережье, обрушается и начинает качаться на волнах.
Штормовая волна в США смыла дом - ВИДЕО
Штормовая волна смыла дом в штате Северная Каролина на юго-востоке США. Последствия непогоды сняли на видео, которое опубликовал телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как дом на сваях, который стоял на побережье, обрушается и начинает качаться на волнах. Вокруг пострадавшего здания плавают доски, куски фасада и мебели.
По данным американских властей, от шторма получили повреждения десятки зданий в регионе. "Боже, дом вдали тоже сейчас снесет, ребята. Ничего себе! И вот этот дом тоже. Господи, дом, в котором я нахожусь, как будто тоже вот-вот смоет", - прокомментировали происходящее авторы видеозаписи.
