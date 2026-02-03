В Азербайджане могут измениться цены на мобильные телефоны

В Азербайджане обсуждается возможный рост цен на мобильные телефоны на фоне ограничения количества устройств, которые физические лица могут ввозить в страну для личного пользования без уплаты таможенных пошлин. Согласно новым правилам, в течение одного календарного года разрешен беспошлинный ввоз только одного мобильного телефона, что уже вызвало обеспокоенность участников рынка.

Как сообщает Day.Az, предприниматели, занимающиеся продажей мобильных устройств, в комментариях Milli.Az отмечают, что ранее физическое лицо имело возможность ввозить по одному мобильному устройству в месяц на льготных условиях, без дополнительных платежей при пересечении таможенной границы. Теперь это право ограничено одним телефоном в год.

По сути, в течение календарного года физическое лицо сможет ввезти без уплаты пошлин только один мобильный телефон. Участники рынка считают, что данное изменение может отразиться на розничных ценах. Ожидается, что удорожание отдельных моделей составит порядка 15-20 процентов.

Экономист Рюфет Гусейнли пояснил, что основной целью нововведения является ограничение коммерческого импорта под видом личного пользования и сокращение объемов неформальных продаж. По его словам, новые правила увеличивают издержки тех, кто ранее ввозил телефоны из-за рубежа и реализовывал их без официального оформления. В результате часть дополнительных расходов может быть включена в конечную стоимость устройств, что и формирует риск роста цен по ряду моделей.

Эксперт подчеркивает, что наибольшее влияние ограничение окажет именно на неофициальных продавцов, работающих вне формальных каналов. Для них новые условия означают рост затрат, что неизбежно отражается на ценовой политике.

Официальные импортеры, в свою очередь, заявляют, что осуществляют ввоз мобильных телефонов с уплатой всех предусмотренных таможенных пошлин и налогов, поэтому новые правила не оказывают прямого влияния на их деятельность. По этой причине резкого роста цен в официальных торговых сетях не ожидается. Предполагается, что ценовые различия будут в большей степени заметны на неофициальном рынке.

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила, утвержденные решением от 14 октября 2013 года, регулирующие упрощенный и льготный порядок перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей. В соответствии с обновленным решением, с учетом освобождений от акцизного налога, предусмотренных статьей 188.1.1 Налогового кодекса, в течение каждого календарного года допускается однократный беспошлинный ввоз одного мобильного устройства. Новые правила вступили в силу с 1 января текущего года.