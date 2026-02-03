США ведут переговоры с Ираном по ядерной программе

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, посмотрят, как будут развиваться события. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас сейчас к Ирану движутся корабли. Самые большие. Лучшие. И у нас сейчас идут переговоры с Ираном. Посмотрим, как это все сработает", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий.