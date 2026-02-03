Граждане Азербайджана, участвовавшие в военных действиях между Россией и Украиной, привлечены к ответственности

Граждане Азербайджанской Республики, принимавшие участие в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, привлечены к ответственности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Службой государственной безопасности проводится оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к юридической ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных конфликтах за пределами страны в составе вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

"Согласно полученной информации, за прошедший период значительное число граждан Азербайджанской Республики, принимали участие в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, в результате чего многие из них погибли, пропали без вести или получили ранения, а также установлено, что некоторые содержатся в плену", - говорится в сообщении СГБ.

Отмечается, что в ходе проведённых расследований было доказано участие граждан Азербайджанской Республики - Набиева Реала Эльдениз оглы, 1991 года рождения, Гусейнова Фариса Фамиль оглы, 1993 года рождения, Мамедова Али Эльнур оглы и Миргашимли Мурова Гасан оглы, 1994 года рождения, в боевых действиях под контролем вооруженных формирований России и Украины, в связи с чем указанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности в январе 2026 года, и в отношении них по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В очередной раз доводится до сведения граждан, что участие в подобных вооруженных конфликтах влечет за собой уголовную ответственность в Азербайджанской Республике, и впредь вопросы ответственности лиц, совершающих соответствующие преступные деяния на территории иностранных государств, будут обеспечиваться в соответствии с законом", - отметили в СГБ.