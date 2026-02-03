https://news.day.az/society/1813708.html Футболист "Кяпаза" получил ножевое ранение Футболист клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже. Как сообщили сайту Apasport.az в клубе, полузащитник госпитализирован, передает Day.Az. Состояние Рзаева тяжелое, но угрозы для жизни нет. Причины происшествия не сообщаются. По факту проводится расследование.
Футболист "Кяпаза" получил ножевое ранение
Футболист клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже.
Как сообщили сайту Apasport.az в клубе, полузащитник госпитализирован, передает Day.Az.
Состояние Рзаева тяжелое, но угрозы для жизни нет.
Причины происшествия не сообщаются.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре