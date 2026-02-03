Футболист "Кяпаза" получил ножевое ранение

Футболист клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев получил ножевое ранение. Он подвергся нападению в Гяндже.

Как сообщили сайту Apasport.az в клубе, полузащитник госпитализирован, передает Day.Az.

Состояние Рзаева тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Причины происшествия не сообщаются.

По факту проводится расследование.