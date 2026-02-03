Зангезурский коридор станет частью TEN-T: Евросоюз вступает в борьбу за Южный Кавказ

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Евросоюз обсуждают включение Зангезурского коридора в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T (Трансъевропейские транспортные сети).

На минувшей неделе состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с гендиректором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом. Сообщается, что ключевой темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры, в частности, подготовка технико-экономического обоснования железнодорожной сети Нахчыванской Автономной Республики, которая, как известно, станет частью будущего TRIPP (Зангезурский коридор).

Ранее в Давосе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявила, что Евросоюз готов оказать поддержку Азербайджану в восстановлении железной дороги в НАР.

Таким образом, ЕС будет инвестировать в модернизацию железных дорог автономии. Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским инвестиционным банком договорились начать работы по подготовке ТЭО. В представительстве ЕС в Азербайджане журналистам сообщили, что эта железная дорога станет частью более масштабного Среднего коридора, направленного на соединение Европы и Центральной Азии, с планируемым сроком транзитных перевозок в 15 дней.

Отметим, что в рамках данного проекта в НАР планируется строительство 10 станций, 814 инженерных сооружений, включая 29 мостов и 4 тоннеля. Протяженность линии - 194,1 км. Работы по проектированию и строительству железнодорожной линии в Нахчыванской АР начались в 2025 году. На приграничной с Арменией станции Саламмелик Ордубадского района уже идут работы по прокладке путей до станции Ордубад.

Нахчыванский участок будущего коридора TRIPP значим не только благодаря транзитной функции. Он важен наличием выходов на Турцию, Иран и далее на Персидский залив. В настоящее время Турция строит дорогу в направлении НАР - Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу-граница с Азербайджаном. Через подключение к железнодорожной сети Турции Зангезурский коридор выйдет на Европу, точнее, на Трансъевропейские транспортные сети. Подключение европейских инвестиций поможет ускорить работу и сделает ЕС непосредственным участником проекта. Проявленный ЕС интерес лишний раз доказывает, что Европа рассматривает Южный Кавказ как часть своей транспортной архитектуры. Кроме того, Евросоюз таким образом показывает, что не хочет отставать от США и тоже вносит свой вклад в укрепление мирного процесса в нашем регионе.

Подключение Азербайджана к сети TEN-T - идея не новая. Еще 2017 году АР и ЕС подписали документ, определяющий ориентировочную карту сети TEN-T. Сегодня Азербайджан уже вносит вклад в европейскую сеть через такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт. Включение инфраструктуры Азербайджана в систему TEN-T значительно упрощает логистику между Европой и Азией через Каспийский регион. Теперь на очереди к подключению Зангезурский коридор.

TEN-T представляет собой амбициозный инфраструктурный проект Евросоюза, который предполагает создание к 2050 году новой транспортной системы на территории ЕС, включающей 94 порта, 38 аэропортов и порядка 15 тысяч километров скоростных железных дорог.

Интерес Евросоюза к транспортно-логистическим возможностям Южного Кавказа имелся всегда. Но наличие карабахского конфликта не позволяло европейцам реализовать свой интерес в полном объеме. В ноябре 2005 года Еврокомиссия опубликовала доклад Группы высокого уровня "Расширение главных трансъевропейских путей на соседние страны и регионы". Были определены основные маршруты транспортных коридоров. В докладе в рамках юго-восточного маршрута неоднократно упоминался Азербайджан и Каспийское море, имеющиеся у страны возможности и инфраструктура. Однако Армения всякий раз выпадала из этой сетки, потому что в условиях продолжавшейся оккупации об открытии коммуникаций между двумя странами речи быть не могло. В докладе ЕК указано: Азербайджан заявил, что никакое сотрудничество или другие мероприятия по транспортному коридору, связывающему Армению с Азербайджаном, невозможны до устранения основных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном. Армения же заявила, что с целью улучшения регионального сотрудничества она готова установить и развивать сотрудничество с Азербайджаном без каких-либо предварительных условий".

Хотя Армения в докладе, где не упоминался факт военной агрессии и оккупации территорий, выглядела более конструктивной и правильной, это ей не помогло. Все дороги оставались закрытыми для нее еще 20 лет, до того, как в октябре 2025 года Баку не объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Освободительная война 2020 года и другие события, имевшие место в послевоенные годы, сформировали ситуацию, в которой у Еревана не осталось никаких других выходов кроме как соглашаться на мир на условиях победителя. И дивиденды от этих процессов Армения начала получать очень скоро. Всего через пару месяцев после вашингтонской встречи через Азербайджан прошли составы с пшеницей для этой страны. Затем она стала покупателем азербайджанских нефтепродуктов по ценам ниже рыночных. На днях в Армению прошел еще один состав с российским зерном. И две страны сейчас планируют переход от транзита к двусторонней торговле.

Зангезурский коридор, или TRIPP, - это подарок, о котором Армения не могла и мечтать. Проиграв войну, Армения получила возможность стать частью трансконтинентального транзита и встроиться в TEN-T. Это могло бы произойти еще раньше, если бы продолжавшиеся четверть века мирные переговоры дали бы положительный результат. На Баку оказывалось определенное давление с целью склонить его к открытию коммуникаций и подключению Армении к региональным проектам, однако тот был непреклонен. Когда задумывалась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Азербайджан столкнулся с серьезным сопротивлением, так как западные страны во главе с США объявили своеобразный бойкот проекту за то, что БТК обходил Армению и якобы способствовал продолжению ее "блокады". Азербайджан это не остановило, он построил дорогу на свои средства, несмотря на недоброжелательность внешних игроков и негативные прогнозы.

В январе 2019 года ЕК приняла решение о расширении TEN-T за пределы ЕС, до стран "Восточного партнерства", в том числе и до Азербайджана. Это решение было принято Еврокомиссией на законодательном уровне и предполагало также финансовую составляющую. К тому времени уже заработала отвергнутая Европой БТК, в Аляте был построен крупнейший на Каспии международный торговый порт, проложена современная автомагистраль Восток-Запад от побережья Каспия до границы с Грузией. Азербайджан фактически предложил европейцам готовый транзитный маршрут со всей необходимой инфраструктурой. У Евросоюза не осталось никакого выхода, кроме как признать этот факт и воспользоваться открывшимися благодаря Баку возможностями. Тогда же в стратегии связанности ЕС Азербайджан и Грузия стали рассматриваться как ключевые звенья, соединяющие Европу с Центральной Азией при активном участии Евросоюза через инициативу Global Gateway. Разговоры об обходе Армении и "блокаде" увяли как-то сами собой.

В начале января Женевский центр по вопросам политики безопасности (GCSP) выступил со статьей, в которой заявил, что ЕС может играть проактивную, но дополняющую роль наряду с США в продвижении устойчивого мира и региональной связанности на Южном Кавказе. Брюсселю не следует конкурировать с лидерством Вашингтона, однако и пассивность ЕС недопустима.

Показательно, что параллельно обсуждениям вокруг присоединения Зангезурского коридора к Трансъевропейским сетям, на минувшей неделе в Тбилиси прошло подписание соглашений между ООО "BTKI Railways" (совместное предприятие дочерних компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи") и АО "Грузинские железные дороги". Один из документов регулирует использование железнодорожной инфраструктуры на участке Марабда-Ахалкалаки, другой связан с услугами терминала на станции Ахалкалаки. Ранее ЗАО АЖД успешно завершило ремонтно-восстановительные работы и модернизацию 184-километрового участка линии БТК, проходящего через Грузию по территории со сложным рельефом, в результате чего годовая пропускная способность линии возросла с 1 млн. тонн грузов до 5 млн. тонн.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Актау была подписана Дорожная карта на 2022-2027 годы по синхронному устранению "узких мест" и развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры с целью увеличения грузооборота по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В среднесрочной перспективе планируется довести пропускную способность маршрута, включая БТК, до 10 млн. тонн. Достижение поставленной цели зависит от совместных усилий Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана.

В Тбилиси ожидают, что 2026 год станет знаменательным для транспортной сферы Грузии, поскольку начнется активная фаза строительства глубоководного порта Анаклия, а также будет полностью завершена модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на грузинской территории.

В ходе брифинга в посольстве Азербайджана в Брюсселе в декабре прошлого года помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, коснувшись Зангезурского коридора, подчеркнул, что Баку хотел бы видеть частью этой новой транспортной архитектуры и Евросоюз.

Азербайджан никого никогда ни о чем не просит. Он принимает решения сам и сам же их реализует, если не находит понимания. Ни одно его решение не повисает в воздухе, так как всегда рассчитывается на перспективу. Создается впечатление, что в Баку намного лучше знают, что нужно его европейским партнерам, чем в самой Европе. Когда-то она с сомнением встретила проект Баку-Тбилиси-Карс, после войны она демонстративно держалась в стороне от Зангезурского проекта. Но в обоих случаях результат стал для всех неожиданным. БТК заработала, а для дороги в Нахчыван Баку нашел такой мощный двигатель, как США. И теперь Евросоюз меняет подходы, стараясь не отстать от Штатов. А ведь Европа могла быть первой.

Думается, следующий проект Азербайджана будет воспринят Европой сразу и без ненужной потери времени.