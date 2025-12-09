Как Нахчыван становится центром евразийской транспортной сети – РАСКЛАД от эксперта по логистике
На территории станции Саламмелик Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики начались работы по прокладке железной дороги, которая станет одним из фрагментов будущего Зангезурского коридора. Станция Саламмелик расположена у границы с Арменией.
"Нахчыванские железные дороги за 45 лет, прошедших после последнего ремонта, функционировали и сегодня требуют капитального ремонта. Это важно, исходя из новых реалий, исходя из того, что этот участок дает соединение в разных направлениях: как Восток-Запад и Север-Юг, так и Юг-Запад", - сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.
Азербайджан активно инвестирует в дорожно-транспортную инфраструктуру, отметил эксперт. За последние пять лет была построена железная дорога Горадиз-Агбенд, которую планируется полностью завершить во второй половине 2026 года. Автомагистраль Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд тоже на стадии завершения, ее планируется сдать в будущем году. Продолжение этого маршрута приходится на территорию Нахчыванской Автономной Республики.
"В целом, нахчыванский участок Зангезурского коридора имеет протяженность 188 километров. Из них с нуля строятся 30 километров. На днях в НАР был дан старт строительству дороги от станции Ордубад до станции Саламмелик на границе с Арменией. Далее будет модернизироваться существующая дорога от Ордубада до Велидага, а также строиться новый путь от станции Велидаг в сторону Турции. Кроме того, будет восстановлена дорога от станции Велидаг в сторону Армении. Тем самым формируется Зангезурский коридор, точнее - восстанавливается. Хотя некоторые участки в сторону Турции будут строиться впервые, в целом этот маршрут в свое время существовал и функционировал от Алята в сторону Джульфы и от Алята в сторону Астары. Этот маршрут был построен во время Второй мировой войны для доставки продовольствия и гуманитарной помощи в СССР, направлявшейся союзниками по лэнд-лизу", - сказал Агамирзаев.
По словам нашего собеседника, нахчыванский участок коридора значим также из-за наличия выходов на Турцию, Иран и далее на Персидский залив. Турция дает возможность своими проектами и интеграцией в Средний коридор сделать этот маршрут еще более привлекательным. Зангезурский коридор будет выходить на железнодорожную сеть Турции. В настоящее время турецкая сторона строит участок Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу-граница с Азербайджаном. Далее будет выход на Дорогу развития Турция-Ирак-порт Альфав в Персидском заливе, а также на Хиджазскую железную дорогу через Турцию, Сирию, Иорданию, Саудовскую Аравию с последующим выходом на Объединенные Арабские Эмираты, отметил эксперт.
"Как видим, Зангезурский коридор займет очень значимое место в регионе, даст возможность странам Центральной Азии, не имеющим прямого выхода на мировые порты, иметь эту возможно в разных направлениях. Как через Турцию в Европу, так и с выходом через турецкий порт Мерсин на юг Европы, север Африки и ближневосточный регион.
Азербайджан, в принципе, уже не один год имеет выход посредством Баку-Тбилиси-Карс к черноморским портам Грузии, и Зангезурский коридор становится приятным дополнением к существующим транспортным маршрутам. Он дает возможность региону Южного Кавказа упрочить свою роль связующего звена на евразийском пространстве. Южный Кавказ имеет стратегическое месторасположение, и своей разветвленной транспортной сетью становится все более интересным и Европе, и Азии, и Северу, и Югу", - сказал Рауф Агамирзаев.
Лейла Таривердиева
