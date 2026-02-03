Президент Ирана официально подтвердил планируемые переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально подтвердил планы по проведению переговоров с Соединенными Штатами.

Как передает Day.Az, об этом президент написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, по просьбе ряда дружественных стран региона он поручил министру иностранных дел Исламской Республики Аббасу Арагчи заняться подготовкой соответствующих контактов.

Как подчеркнул глава государства, диалог возможен исключительно при условии создания "подходящей обстановки - свободной от угроз и необоснованных ожиданий". Переговоры, отметил Пезешкиан, должны быть справедливыми и равноправными, а также строиться на принципах достоинства, осмотрительности и целесообразности.

Отдельно президент Ирана указал, что любые контакты с американской стороной могут вестись только в строгом соответствии с национальными интересами Исламской Республики.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на источники сообщали о соответствующем поручении президента главе МИД.