В Ханкенди проходит XI Форум молодежи Азербайджана

В городе Ханкенди проходит XI Форум молодежи Азербайджана.

Как сообщает корреспондент карабахского бюро Trend, в форуме принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева, а также глава представительства Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в стране Анна Соаве, передает Day.Az.

В рамках форума предусмотрено проведение панельных сессий на темы "Строительство городов будущего: ответственность молодежи в национальном развитии" и "Города как система возможностей: образование, навыки и занятость для молодежи".

