Председательство Азербайджана на внеочередной сессии получило высокую оценку МТФ

В Париже состоялась внеочередная сессия Совета по управлению транспортом Международного транспортного форума (МТФ), который высоко оценил председательство Азербайджана на данном мероприятии.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в заявлении, опубликованном на официальной странице МТФ в социальных сетях по итогам заседания, Азербайджану была выражена особая благодарность за успешное руководство заседанием и эффективное направление обсуждений.

Внеочередная сессия сыграла важную роль в качестве платформы для диалога по транспортной политике и в очередной раз продемонстрировала приверженность нашей страны международному сотрудничеству в этой сфере.

Для справки сообщается, что председательство Азербайджана в МТФ завершится саммитом на тему "Финансирование устойчивого транспорта", который пройдет 6-8 мая. Председательство в МТФ еще больше укрепит роль нашей страны в формировании глобальной транспортной политики.