Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Баку и Абу-Даби давно ведут диалог, в котором нет необходимости проверять интонации. Он строится на понимании того, как устроен регион, какие риски становятся постоянными, а какие - временными, и какие решения работают на практике, а не на словах. Именно поэтому повестка состоявшейся вчера в Абу-Даби встречи президентов Азербайджана и ОАЭ получилась широкой и в то же время собранной: политика, экономика, энергетика, оборона, гуманитарные вопросы.

Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили практически весь спектр двусторонних отношений - от политики и экономики до энергетики, от обороны до гуманитарного взаимодействия. Без избыточных деклараций, но с четким пониманием, где стороны уже совпадают и где готовы двигаться дальше. Символично, что в центре внимания оказались именно сферы долгого цикла: энергия, безопасность, инвестиции. Азербайджан и ОАЭ сегодня разговаривают языком государств, которые мыслят категориями не сезона и не года, а горизонта. В Абу-Даби это чувствуется особенно четко. Здесь умеют, что называется, "играть вдолгую" и ценят партнеров, обладающих видением развития на десятилетия вперед. А искренние личные отношения между лидерами стали прочным фундаментом, на котором это долгосрочное сотрудничество успешно двигается вперед.

Подписание документа, связанного с продажей части неконтролирующей доли Министерства экономики Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор" инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби XRG, стало логичным продолжением этого диалога. Для Баку это расширение круга серьезных партнеров вокруг ключевого инфраструктурного проекта. Для Абу-Даби - участие в маршруте, который давно превратился в важный элемент европейской энергетической конфигурации.

Отдельной темой стали вопросы оборонного взаимодействия. Совместные оперативно-тактические учения "Щит мира - 2026", которые проходят в Абу-Даби, воспринимаются как рабочий инструмент выстраивания взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Без громких формулировок, без демонстративных жестов. Обмен опытом, повышение совместимости, выстраивание профессиональных контактов - ровно то, что в современных условиях ценится больше любых заявлений.

Письмо о намерениях по сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и ОАЭ аккуратно фиксирует этот вектор. И здесь тоже чувствуется общая философия: безопасность рассматривается как часть устойчивого развития, а не как отдельная, замкнутая сфера.

Особое место в программе визита заняла встреча Президента Азербайджана с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдель Саламом. Разговор вышел за рамки формальностей. Вспоминались визиты в Азербайджан, обсуждалась деятельность Фонда Заида, говорили о гуманитарном наследии Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и о том, как ценности диалога и уважения находят практическое воплощение в современной политике.

Присуждение Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" в этом контексте воспринимается как важный символический, но в то же время вполне осязаемый жест. Он отражает отношение к Азербайджану как к стране, которая последовательно продвигает идеи диалога и стремится снижать уровень напряженности там, где это возможно.

Визит продолжается, и это создает ощущение открытого процесса. Именно в таком режиме обычно и складываются партнерства, которые живут долго.