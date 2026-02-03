Ожидаются интенсивные дожди и снегопады

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с дождями, местами возможны интенсивные осадки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, дождь в отдельных районах может перейти в мокрый снег или снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит +1...+5°C. Атмосферное давление повысится с 758 до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и снегопады, местами интенсивные. В некоторых местах возможен туман. На западе страны ветер будет местами усиливаться.

Температура ночью составит +2...+6°C, днем +7...+12°C; в горах ночью и днем - от −2°C до +3°C.

