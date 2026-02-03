Около 20 человек задержаны за нарушение госграницы Азербайджана

В течение января за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 17 человек. Из них 6 являлись гражданами Алжира, 4 - Азербайджана, 4 - Ирака и 3 - Пакистана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что в рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 3 человека, которые пытались пересечь государственную границу с поддельными штампами о въезде и паспортами, а также с документами, принадлежащими другим лицам.

Кроме того, за нарушение правил пограничного режима были задержаны 117 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.