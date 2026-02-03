Китайский гуманоид прошел 100 км при экстремально низкой температуре

Китайский человекоподобный робот Unitree G1 успешно прошел испытания при рекордно низких температурах. Об этом сообщает издание Cnevpost.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, тестирование проходило в высокогорной области китайского Синьцзяна при температуре воздуха до -47,5°C. В ходе эксперимента гуманоид преодолел по заснеженной местности расстояние, равное примерно 130 тысячам шагов (около 100 км). Как отмечает издание, до этого гуманоиды роботы не подвергались испытаниям в таких низких температурах.

Разработчики не назвали точное время работы робота экстремальных в условиях, пишут журналисты. Однако, при обычных температурных условиях стандартный аккумулятор этой модели обеспечивает около двух часов непрерывной работы. Сообщается также, что информация о возможных модификациях батареи для зимних испытаний компанией Unitree разработчиками не предоставлялась.