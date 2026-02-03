Пожар в доме в центре Баку ликвидирован

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью ликвидирован пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме, расположенном на проспекте Парламент в Ясамальском районе города Баку.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Благодаря оперативным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на проспекте Парламент в Ясамальском районе Баку, в короткие сроки был локализован и не допущено его распространение.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на Парламентском проспекте в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

В связи с этим силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС были немедленно направлены на место происшествия.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.