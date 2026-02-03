В честь Трампа назовут новую криптовалюту

Оператор соцсети Truth Social, стриминговой платформы Truth+ и финтех-бренда Truth.Fi, компания Trump Media and Technology Group (TMTG) выпустит новую криптовалюту с именем президента США Дональда Трампа. О том, что в честь главы государства вназовут новый актив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает пресс-служба компании.

Владельцы хотя бы одной акции компании получат право на получение токенов. Также Trump Media планирует периодически в течение года предоставлять различные вознаграждения зарегистрированным акционерам. Они могут включать льготы или скидки, связанные с продуктами Trump Media или возможность попасть на эксклюзивные мероприятия.

Дополнительные подробности о процессе выпуска криптовалюты, распределения и передачи токенов, обещают назвать позже.

"Цифровые токены, выданные акционерам Trump Media, сами по себе не будут представлять собой долю в Trump Media или любой другой организации, и держатели токенов не должны рассчитывать на вознаграждение, включающее прибыль от основных управленческих усилий других лиц", - пояснили в TMTG.