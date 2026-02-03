Численность населения этой страны увеличилась

Численность постоянного населения Кыргызстана по состоянию на 1 декабря прошлого года достигла 7 млн 395 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Кабар", согласно данным Нацстаткома, за январь-ноябрь население республики увеличилось на 112,8 тыс. человек, или на 1,5%. Рост обеспечен в основном за счет естественного прироста населения.

По данным государственного учреждения "Кызмат", в январе-ноябре 2025 года в органах ЗАГС зарегистрировано 127,8 тыс. новорожденных - 19,0 на 1000 населения (в январе-ноябре 2024 года - 19,9). За тот же период зарегистрировано 29,3 тыс. умерших, или 4,4 на 1000 населения (годом ранее - 4,5).

В результате естественный прирост населения составил 98,5 тыс. человек, или 19,0 на 1000 населения (19,9 - в январе-ноябре 2024 года).

Наиболее высокий уровень естественного прироста в январе-ноябре 2025 года зафиксирован в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Самый низкий показатель отмечен в Бишкеке.