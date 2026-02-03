https://news.day.az/world/1813796.html Во Франции пройдет слушание по делу X с участием Маска Прокуратура Парижа пригласила Илона Маска на "свободный допрос" по делу о принадлежащей ему соцсети X, который назначен на 20 апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, помимо Маска, на допрос была вызвана бывший генеральный директор платформы X Линда Яккарино.
Ранее прокуратура сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов, а также на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием холокоста.
