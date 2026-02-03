https://news.day.az/world/1813795.html Армения намерена синхронизировать свою энергосистему с Азербайджаном и Турцией Синхронизация энергетической системы Армении с Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией возможна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян.
Синхронизация энергетической системы Армении с Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией возможна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян.
По его словам, синхронизация энергосистемы Армении с соседними странами имеет значение не только с точки зрения импорта и экспорта, но и способствует повышению устойчивости самой системы.
Худатян отметил, что в настоящее время для этого не существует никаких технических препятствий, однако конкретные сроки реализации пока не определены.
