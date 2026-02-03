https://news.day.az/politics/1813785.html Армения против участия России в TRIPP Армения против участия Российской Федерации в проекте TRIPP (Зангезурский коридор - ред.). Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью армянскому СМИ спикер национального собрания Ален Симонян. "Ереван даже не рассматривает участие России в этом проекте.
"Ереван даже не рассматривает участие России в этом проекте. TRIPP изначально задумывался как армяно-американская инициатива при участии США, и подключение других государств может снизить эффективность проекта", - сказал Симонян.
Напомним, что ранее спикер армянского парламента заявил, что Азербайджан и Армения перевернули страницу войны.
