SOCAR запустила Академию операционных технологий в партнерстве с Honeywell

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках сотрудничества с американской компанией Honeywell, специализирующейся на промышленной автоматизации, запустила Академию операционных технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Академия создана при Бакинской высшей школы нефти и направлена на развитие человеческого капитала и ускорение цифровизации в соответствии с Корпоративной стратегией SOCAR до 2035 года.

Как сообщили в SOCAR, новый учебный центр будет способствовать ускорению цифровой трансформации производственных активов компании, повышению операционной безопасности и надежности, а также системному развитию знаний и навыков инженерно-технического персонала в области современных систем автоматизации и управления.

Академия оснащена современной учебной инфраструктурой, имитирующей реальные производственные условия, что позволяет сотрудникам безопасно изучать и тестировать сложные автоматизированные процессы, добавили в компании.

Отметим, что компания Honeywell оказывает поддержку организациям в решении сложных задач в области автоматизации, авиационных технологий и энергетического перехода, предлагая прикладные решения и инновации через сегменты Aerospace Technologies, Building Automation, Process Automation and Technology (PA&T) и Industrial Automation на базе программной платформы Honeywell Forge.