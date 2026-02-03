Определена дата вылета делегации Азербайджана на Олимпиаду-2026

Определена дата вылета делегации Азербайджана на XXV зимние Олимпийские игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Мурат Фарзалиев заявил, что делегация отправится в Италию 5 февраля.

Шефом миссии азербайджанской команды назначен начальник управления внешних связей НОК Анар Багиров.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, стартуют соревнованиями по керлингу. Церемония открытия состоится 6 февраля, а завершатся Игры 22 февраля.

Напомним, Азербайджан на Олимпиаде представят два спортсмена: Анастасия Папатома в горнолыжном спорте и Владимир Литвинцев в фигурном катании. Соревнования по фигурному катанию начнутся 6 февраля, а по горнолыжному спорту - 7 февраля. В соответствии с принципом гендерного равенства флаг Азербайджана на церемониях открытия и закрытия понесут оба спортсмена.