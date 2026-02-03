В Загатале произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автодороге Зaгатала - Даначы - Ашагы Чардаглар.

В результате ДТП четыре человека - жители села Ашагы Чардаглар - 60-летний Расул Бадиров, 23-летний Мухаммед Османов, 28-летний Сабухи Софиев и его 25-летний брат Васиф Софиев получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Зaгатальскую центральную районную больницу.

Лечение Васифа Софиева и Расула Бадирова продолжается в больнице, а двое других пострадавших, получившие незначительные травмы, были выписаны домой для амбулаторного лечения.

По факту происшествия в районном отделе полиции проводится расследование.