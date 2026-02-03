https://news.day.az/world/1813724.html Ювелирный магазин ограбили средь бела дня в Лондоне - ВИДЕО 31 января в престижном жилом районе Ричмонд на юго-западе Лондона произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Среди бела дня группа злоумышленников действовала открыто и без спешки: они разбили витрины и вынесли украшения на глазах у прохожих.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ювелирный магазин ограбили средь бела дня в Лондоне - ВИДЕО
31 января в престижном жилом районе Ричмонд на юго-западе Лондона произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина.
Среди бела дня группа злоумышленников действовала открыто и без спешки: они разбили витрины и вынесли украшения на глазах у прохожих. По словам очевидцев, грабители вели себя хладнокровно, не опасаясь внимания окружающих.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, начато расследование. Информация о сумме ущерба и задержании подозреваемых уточняется.
