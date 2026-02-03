Следы юрских земноводных впервые обнаружены на территории Азии

Окаменелые следы земноводного, относящиеся к среднеюрскому периоду (174,7 - 161,5 млн лет назад), обнаружены в районе Пекина, это первая подобная археологическая находка в Азии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это первый случай, когда обнаружены и научно описаны окаменелости амфибийных следов в юрских слоях Китая и всей Азии", - сообщил агентству сотрудник Китайского университета наук о Земле Син Лиды.

Как отмечается, окаменелости представляют собой два отпечатка ног, обнаруженные на одной каменной плите. Их нашли на склоне горы в районе Мэньтоугоу, относящемся к Пекину. Исследования показали, что скорее всего, следы остались от одного и того же животного во время его передвижения. Один из отпечатков сохранился достаточно отчетливо: его длина составляет 1,5 сантиметра, а ширина - 1,3 сантиметра.

Эксперты подчеркивают, что эта находка помогает восполнить пробелы в изучении амфибий юрского периода по всему Азии. Также она дает новые сведения для исследований палеогеографии, палеоэкологии и биоразнообразия северного Китая 160 миллионов лет назад. Отмечается также, что анализ следов свидетельствует о том, что они, вероятно, принадлежат к подотряду саламандр.