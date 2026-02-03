В европейской стране обсуждают отмену монархии

Во вторник парламент Норвегии рассмотрит предложение об упразднении монархии и переходе к республиканской форме правления. Голосование проходит на фоне серьёзного кризиса вокруг королевского дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в тот же день в Осло начинается судебный процесс над Мариусом Боргом Хёйби - сыном кронпринцессы Метте-Марит, обвиняемым в 38 преступлениях, включая изнасилования. Дополнительный резонанс дискуссии придают и недавние публикации о контактах кронпринцессы с Джеффри Эпштейном.

Сторонники республики, в частности представительница Партии зелёных Уне Айна Бастхольм, подчёркивают, что их позиция носит принципиальный характер и не связана напрямую с текущими скандалами. По их мнению, республика с избираемым президентом лучше соответствует современному обществу, поскольку власть не передаётся по наследству, а глава государства может уйти в отставку.

Часть политиков из Рабочей партии также поддерживает отмену монархии, считая, что нацию могут объединять не только члены королевской семьи, но и другие авторитетные лидеры. При этом большинство партий, включая консерваторов и правые силы, выступают против инициативы.

Для перехода к республике потребуется изменение Конституции, что возможно только при поддержке двух третей парламента в двух созывах. Эксперты считают, что шансы на принятие предложения невелики, однако сама дискуссия отражает растущие сомнения в устойчивости монархии в условиях нынешних кризисов.