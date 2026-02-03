В Баку пойдет снег

С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода с периодическими осадками, при этом 4 февраля в отдельных районах прогнозируется их усиление.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что в течение дня 4 февраля и в ночь на 5 февраля в некоторых местах дождь может переходить в мокрый снег и снег.

В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5 февраля ожидается периодически дождливая погода, в ряде мест выпадет снег, а местами осадки усилятся.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах на дорогах образуется гололёд. Температура воздуха по стране по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

