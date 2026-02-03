https://news.day.az/politics/1813762.html Армения рассчитывает восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию Армения рассчитывает совместно с Россией восстановить железные дороги, ведущие в Турцию и Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян.
По его словам, Ереван продолжает переговоры с российской стороной по работам на железнодорожных направлениях Иджеван и Ахурик.
"Наше понимание заключается в том, что восстановительные работы на указанных участках будут осуществляться совместно с непосредственным участием российской стороны", - отметил министр.
