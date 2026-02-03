В Лондоне обсуждено оборонное партнерство между Азербайджаном и Британией

Госминистр обороны Британии Вернон Кокер принял в Лондоне азербайджанскую делегацию во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Как передает Day.Az, Кокер сообщил в соцсети Х, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.

По словам посла Британии в Азербайджане Фергуса Олда, это самый высокопоставленный визит представителей оборонного ведомства Азербайджана за последние десять лет.