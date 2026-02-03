https://news.day.az/politics/1813769.html В Лондоне обсуждено оборонное партнерство между Азербайджаном и Британией Госминистр обороны Британии Вернон Кокер принял в Лондоне азербайджанскую делегацию во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым. Как передает Day.Az, Кокер сообщил в соцсети Х, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.
В Лондоне обсуждено оборонное партнерство между Азербайджаном и Британией
Госминистр обороны Британии Вернон Кокер принял в Лондоне азербайджанскую делегацию во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.
Как передает Day.Az, Кокер сообщил в соцсети Х, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.
По словам посла Британии в Азербайджане Фергуса Олда, это самый высокопоставленный визит представителей оборонного ведомства Азербайджана за последние десять лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре