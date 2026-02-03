Перечислены самые мощные Android-смартфоны

Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android, доступные на рынке. Список опубликован на сайте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В подборку попали устройства, мощность которых тестировали в бенчмарке в январе 2026 года не менее тысячи раз. Самым мощным аппаратом оказался Nubia Red Magic 11 Pro+ - выпущенный в конце 2025 года телефон набрал 4,1 миллиона баллов. На второй позиции оказался Vivo X300 Pro - 4,09 миллиона, на третьей - Realme GT8 Pro, получивший 4,07 миллиона очков.

В топ-10 также перечислили iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 и Vivo X300.

Отмечается, что лидер рейтинга Nubia Red Magic 11 Pro+ имеет процессор Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гигабайта оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Авторы отчета заметили, что аппарат оказался мощнее конкурентов в том числе потому, что он имеет систему водяного охлаждения.

В AnTuTu подчеркнули, что в рейтинге указывается среднее, а не максимальное количество баллов, которые набирает смартфон. Также мощность устройства может зависеть от конфигурации и сценариях применения.