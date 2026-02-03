В ходе протестов в иранской провинции задержали свыше 130 иностранцев

В ходе протестов в иранской провинции Язд задержали свыше 130 иностранных граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командир полиции провинции Ахмад Негахбан.

По его словам, в ходе расследования дела о недавних беспорядках было установлено, что 139 из арестованных являются иностранными гражданами.

"Эти лица, используя социальную обстановку и существующие требования, активно участвовали в организации, провокации и руководстве мятежными действиями, а в некоторых случаях имели связи с зарубежными сетями", - отметил он.

О гражданстве задержанных не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в иранском городе Бахарестан задержали четырех иностранцев за участие в недавних беспорядках и акциях.